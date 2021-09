Anziano trovato morto in casa, arrestati l'ex badante e il compagno

Una donna di 49 anni ed il compagno di 46 sono stati arrestati questa mattina a Livorno. I due sono accusati dell'omicidio di un 94enne, trovato morto in casa lo scorso 27 agosto, per cui la donna aveva lavorato come badante.

Ad effettuare l'arresto i carabinieri, su disposizione della Procura di Livorno. I due conviventi sono ritenuti responsabili di omicidio volontario, rapina aggravata e furto aggravato per la morte dell'anziano, trovato...

