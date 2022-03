Lockdown, due anni fa l'annuncio che cambiò la vita degli italiani: dall'«Andrà tutto bene» a cosa ci aspetta ora

Non siamo migliori di due anni fa, quando - proprio il 9 marzo 2020 - ci fu l’annuncio dell’inizio del primo lockdown. L’allora presidente del consiglio, Giuseppe Conte, informò il Paese sulla misura emergenziale di contenimento del Covid, illustrò insomma le prime due settimane di misure di tutela. E alla mezzanotte del 10 marzo 2020, entrò in vigore la zona rossa per tutto il nostro Paese.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati