Dal lockdown alla fase 2, cosa è successo in 42 giorni: contagiati, morti, guariti e ricoverati

Il giorno migliore dal 10 marzo ad oggi accompagna l’Italia nell’ingresso della fase due. Da quel martedì di quasi due mesi fa non si registravano dati così bassi: 174 morti e 1.389 casi positivi in più in un giorno. E anche la soglia degli 80mila guariti è stata superata: con i 1740 di ieri la cifra totale sale a 81.654. Ma non solo: il numero di persone attualmente positive è sceso a 100mila, una flessione costante dal 19 aprile scorso quando se ne contavano oltre 108mila. E bene ricordare che a questa discesa hanno contribuito anche le vittime. Il 27 marzo il giorno peggiore con 969 morti in sole 24 ore. Il totale ora ha raggiunto 28.710.



Ultimo aggiornamento: 12:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Italia che riparte si pone subito una domanda:La risposta più corretta è “frenato”.. La data di riferimento è ilcon l’entrata in vigore del dpcm più “restrittivo”. Quel giorno i casi registrati in Italia erano quasi 64mila. Da allora si è arrivati a superare quota 200mila:e l’aumento dei casi, grazie alla “chiusura”, si è solamente contenuto. Oggi navighiamo al di sotto dei duemila positivi al giorno, il 21 marzo si è registrato il picco massimo di 6.577 casi in più. Per vedere calare questo dato, che per giorni si è attestato tra 4mila e i 5mila giornalieri, ci sono volute diverse settimane.Una discesa lenta, come quella delle terapie intensive. Il 4 aprile la situazione negli ospedali era drammatica: 4.068 persone che lottavano tra la vita alla morte, la maggior parte attaccata a un respiratore. Oggi, a un mese esatto di distanza, siamo scesi a 1.501. È invece il 25 aprile il giorno con il numero più alto di pazienti ricoverati con sintomi: 25mila. Nel giro di otto giorni è stata raggiunta quota 17.357. E mentre il sud conta sulle dita delle mani l’aumento di positivi, le regioni più attenzionate degli ultimi giorni restano due: la Lombardia e il Piemonte.