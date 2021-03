Lockdown nazionale, il sindaco di Bari anticipa il Dpcm: «Negozi chiusi dalle 19»

In attesa delle modifiche al Dpcm con la previsione di una stretta a livello nazionale, in particolare nei weekend, gli enti territoriali iniziano a procedere in ordine sparso. E' il caso di Bari, dove il sindaco (e presidente dell'Anci) Antonio Decaro che, convinto che «la situazione sanitaria che emerge dai dati delle ultime ore, impone provvedimenti ancora più restrittivi», ha intenzione di anticipare il "coprifuoco" nella sua città.

Lockdown nazionale, nuovo Dpcm. Chiusure, spostamenti, bar, ristoranti: sabato si cambia

L'annuncio

«Ho chiesto al prefetto di convocare un Comitato metropolitano perché noi sindaci della terra di Bari intendiamo intervenire con chiusure serali su scala metropolitana attraverso una serie di provvedimenti che impongono il divieto di asporto dopo le 18 e la chiusura totale dopo le 19 di tutte le attività commerciali», ha annunciato il primo cittadino del capoluogo pugliese.

Secondo Decaro «restrizioni e vaccini» sono «l'unica soluzione per evitare la terza ondata e il collasso del Paese». «La situazione sanitaria che emerge dai dati delle ultime ore, impone provvedimenti ancora più restrittivi. Dobbiamo evitare - dice - di essere travolti dalla terza ondata. All'ennesimo sforzo che chiediamo ai cittadini deve corrisponderne un altro molto più grande da parte di tutte le istituzioni e le categorie impegnate nella campagna vaccinale Non è possibile continuare con questo approccio. Dobbiamo accelerare e lo dobbiamo fare ora».

