Lockdown weekend Italia, Dpcm verso la modifica: vertice d'urgenza con il Cts

Lockdown nel weekend, o comunque una stretta per le regole nelle Regioni o nelle zone dove è più forte la circolazione del virus. Con l'ultimo Dpcm Draghi che potrebbe già subire delle modifiche. Il governo potrebbe decidere già nelle prossime ore. Dalle 9 di stamattina, 9 marzo, è in corso l'incontro con i tecnici del Cts. Nella Cabina di regia bisognerà trovare risposte alla necessità di individuare nuove misure vista la recrudescenza registrata negli ultimi giorni sul fronte epidemico.

Lockdown weekend modello Natale, stop negozi con le scuole chiuse e niente vaccini in zone più colpite?

Le ipotesi

Al momento l'ipotesi di tre settimane di lockdown generalizzato di tre settimane non parrebbe prevalere. Si lavoro principalmente su una stretta dei parametri che determinano l'ingresso di una Regione (o di una zona) in fascia rossa. Il Cts: baste che l'incidenza del contagio tocchi i 250 casi ogni 100.000 abitanti per far scattare lo scenario. E c'è poi la strada del "modello Natale": lockdown nazionale nel weekend, o comunque quando su tutto il territorio nazionale si dovessero superare i 30.000 contagi giornalieri.

Giro di vite nelle aree a più alto rischio

Tra le ipotesi più gettonate sul tavolo del Cts e della Cabina c'è quindi quella che riguarda l’aumento delle zone rosse che potrebbero essere istituite “saltando” la lunga procedura prevista al momento che interviene sulla base di dati vecchi di 7/10 giorni. In sostanza la fascia rossa scatterebbe sulla base dei dati raccolti un paio di giorni prima dalle Regioni e non più su quelli validati dall’Iss ma che risalgono alla settimana precedente. L’altra ipotesi su cui si lavora è la serrata dei negozi almeno dove sono chiuse le scuole. L’obiettivo è chiarissimo: evitare che i ragazzi facciano le lezioni scolastiche da casa al mattino e al pomeriggio si riversino nei centri commerciali, col rischio di contagiarsi a causa della variante inglese che «sceglie» i più giovani.

Modello Natale

Italia in rosso nei week-end Un’altra idea che circola con insistenza è quella di riprendere il cosiddetto “modello Natale” ovvero la decisione di passare in fascia rossa l’intero Paese per i giorni festivi o prefestivi e in arancione i giorni feriali. Ma potrebbero essere prese misure innovative come la sospensione delle vaccinazioni di massa in alcune aree (la circolazione delle persone comporta automaticamente un aumento dei contagi) e, al contrario, la concentrazione delle somministrazioni nei centri urbani più colpiti.

Coprifuoco anticipato

Altra ipotesi sul tappeto è quella di rendere ancora più rossa la fascia rossa nelle micro-zone dove la variante inglese e quella brasiliana già la fanno da padrone. Si potrebbe allargare ulteriormente le chiusure che già, in base all’ultimo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi, prevedono la serrata anche dei parrucchieri e dei barbieri. Nella peggiore delle ipotesi - e sempre per aree limitate - potrebbe scattare un anticipo del coprifuoco addirittura fino alle 19.

Ultimo aggiornamento: 11:31

