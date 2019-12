Lodi, abbattuta la cattedrale vegetale dell'artista Giuliano Mauri

Lodi non ha più la sua cattedrale vegetale. Il Comune ha fatto demolire, con diverse ruspe, le ultime 13 colonne in legno dell'opera inaugurata il 23 aprile del 2017 che era stata chiusa al pubblico il 27 settembre del 2018 per motivi di sicurezza a seguito di alcuni crolli.

In tutto, la struttura di «art in nature» ideata dall'artista lodigiano scomparso Giuliano Mauri, contava 108 colonne all'interno delle quali erano stati piantumati giovani alberi, destinati a venire sostenuti nella crescita fino a ricreare con i rami le volte e le navate di una cattedrale, appunto vegetale. Situati a poche decine di metri dal fiume Adda, i supporti della cattedrale vegetale di Lodi sono marciti e sono caduti a decine, in occasione di diversi forti temporali. L'abbattimento è stato disposto dalla giunta comunale leghista guidata dalla sindaco Sara Casanova che annuncia che da gennaio sarà riaperta la pista ciclabile Lodi - Boffalora d'Adda, che lambiva il monumento. L'opera era costata poco più di 300mila euro, tra fondi pubblici e contributi privati. Sarà valutato il mantenimento dei giovani alberi eventualmente sopravvissuti al crollo delle colonne che li sostenevano.



