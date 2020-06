Coronavirus, bollettino Lombardia: oggi in calo positivi (156) e morti (16)

Coronavirus, il bollettino in Lombardia di oggi venerdì 26 giugno 2020. I morti dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono complessivamente 16.624 in Lombardia, +16 nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione Lombardia. I nuovi casi positivi sono 156, di cui 51 a seguito di test sierologici e 72 'debolmente positivì.

I nuovi casi di coronavirus in provincia disono 33, di cui 10 in città. Un aumento in linea con quello di ieri, quando le nuove diagnosi sono state 28. Lo fa sapere il il quotidiano bollettino sull'andamento dell'epidemia, diffuso dalla Regione Lombardia. Calano invece i nuovi casi in provincia di: ieri 79, oggi 44. Numeri all'incirca stabili nelle altre province lombarde:27 (ieri 24),9 (ieri 8),1 (ieri 6),3 (ieri 1),3 (ieri 1),5 (ieri 6),9 (ieri 4),3 (ieri 5),7 (ieri 6) e8 (ieri 1).

