​Coronavirus Lombardia, aumentano ricoverati: +10 nelle ultime 24 ore

Dieci ricoverati in più in Lombardia rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore in Lombardia non si sono registrati decessi di persone positive al coronavirus. Si tratta del quarto giorno consecutivo senza morti, che dall'inizio della pandemia nella regione sono stati 16.833. Secondo i dati di Regione Lombardia, i nuovi casi positivi sono 68, di cui 9 'debolmente positivI' e 10 a seguito di test sierologico. I tamponi effettuati ieri sono stati 4.537, totale complessivo di 1,38 milioni dall'inizio della pandemia.

LEGGI ANCHE --> Coronavirus, in Grecia è formalmente iniziata la seconda ondata

Aumentano i pazienti positivi al coronavirus ricoverati negli ospedali lombardi. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati di Regione Lombardia, sono aumentati di 10 unità, a quota 160, mentre in terapia intensiva sono ricoverate dieci persone, una in più rispetto a ieri. I guariti e i dimessi sono complessivamente 74.605, in aumento di 101 unità rispetto a ieri.



Ultimo aggiornamento: 18:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA