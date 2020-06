Coronavirus Lombardia, aumentano i contagi (402) e i tamponi. Calano i morti (21)

Lombardia, il bollettino del coronavirus del 5 giugno. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono 402 contro gli 84 di ieri a fronte di un numero nettamente maggiore di tamponi, 19389 contro i 3410 di ieri. Il rapporto tamponi/casi positivi scende di conseguenza dal 2,5% al 2,1%. Cala invece il numero dei decessi che oggi sono 21 contro i 29 riportati ieri. I guariti oggi sono 752 mentre i pazienti in terapia intensiva sono 120 contro i 125 di ieri. Salgono di 6 unità a 2.960 i ricoverati non in terapia intensiva.

Nell'area metropolitana di Milano è aumentato di 99 il numero dei positivi, arrivato così a 23.306, mentre nella sola città di Milano l'incremento è stato di 73 unità a 9.890. Ieri gli aumenti erano stati rispettivamente di 31 e 16 unità ma con un numero di tamponi nettamente inferiore. Per quanto riguarda le altre province, i nuovi positivi sono aumentati di 73 a Bergamo, di 89 a Brescia, di 18 a Como, di 11 a Cremona, di 4 a Lecco, di 10 a Lodi, di 13 a Mantova, di 8 a Monza e Brianza, di 22 a Pavia, di 10 a Sondrio e di 28 a Varese.

Nella città di Milano i nuovi casi sono 52.

Virus, in Lombardia solo 84 nuovi casi (ma con meno tamponi). I morti sono 29

Virus, bollettino Lombardia: 237 nuovi positivi, calano morti e ricoveri. Bene Milano



Ultimo aggiornamento: 18:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA