Coronavirus Lombardia, Gallera: «Dati contagi in caduta, negli ultimi giorni è cambiato molto»

Coronavirus, la situazione oggi in Lombardia. «Venerdì avevano avuto 39 decessi per Coronavirus, ne hanno avuti 7 sabato e 9 domenica. È un caso, ma la riduzione della pressione c'è, quindi è un dato positivo». Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, a Mattino Cinque. «In Lombardia stiamo notando una flessione nel numero dei casi ma soprattutto della pressione sui pronto soccorso e sull'azione delle ambulanze. Negli ultimi 4 giorni è cambiato molto. È il segno che il grande sforzo che stiamo facendo, al di là di qualche idiota, sta funzionando».

Nell'«enorme tsunami» coronavirus che ha investito la Lombardia «abbiamo vissuto anche il dramma della scarsità dei farmaci necessari per tenere sedati i pazienti in terapia intensiva. Facevamo fatica a trovare i farmaci che servivano a consentire a una persona di tenere un tubo in bocca, rendetevi conto del livello». Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, in collegamento con Mattino Cinque. «Negli ultimi giorni sono fortunatamente arrivati e stanno arrivando. Sui farmaci ci sono delle scorte, sull'ossigeno stiamo facendo una grandissima fatica, ma questa riduzione della pressione sugli ospedali ci sta aiutando un pò», ha aggiunto Gallera.

Ultimo aggiornamento: 11:58

