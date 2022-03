Fontana è positivo al Covid. Il governatore della Lombardia: «Non ho sintomi, sto bene. Continuerò a lavorare da casa»

«Cari amici, dopo più di 2 anni di lotta, anche io ho contratto il Covid». Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, con un post pubblicato sui social annuncia la sua positività. «Sto bene, per qualche giorno lavorerò da casa e mi dedicherò alla lettura», aggiungendo che «la Lombardia non si ferma mai». La positività di Fontana è emersa venerdì pomeriggio dopo il periodico tampone di controllo. Non l'aveva contratto quando si era ammalata una sua stretta collaboratrice e nemmeno quando era stati contagiati alcuni componenti della sua giunta. Stavolta, invece, il Covid l'ha colpito, Il governatore è protetto, ora, con tre dosi, quindi, il dceorso dovrebbe essere dei migliori.

Una nota di Palazzo Lombardia ha spiegato che il presidente della Regione è in isolamento nella propria abitazione, «non ha sintomi, sta bene e prosegue la sua attività istituzionale da remoto». Rinviati gli appuntamenti esterni della prossima settimana, salvo la possibilità di seguirli attraverso i canali online.