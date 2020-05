Virus Lombardia, morti in calo (da 115 a 39) e lieve aumento dei contagi a Milano

In Lombardia aumentano di poco i contagi e calano in modo vistoso i morti. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 399 nuovi positivi, i casi sono così diventati 84.518. In aumento rispetto al giorno precedente, quando i positivi in più erano stati 299. I morti sono 39, un netto calo rispetto al precedente bollettino che indicava 115 decessi.

I guariti sono diventati 34.219, meno 8 pazienti in terapia intensiva.



