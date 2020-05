Virus, in Lombardia oltre il 50 per cento dei contagi

Più del 50% del totale dei nuovi contagiati dal coronavirus si trova in Lombardia. Dai dati della Protezione Civile emerge che l'incremento giornaliero dei contagi è di 1.401: di questi 720 sono in Lombardia. Un dato costante da 3 giorni. Contagi in aumento in Lombardia. Il numero dei contagiati è arrivato a 80.089, con un aumento di 689 casi, a fronte di un numero più alto di tamponi effettuati, 15.488. Ieri i nuovi casi erano stati 634 a fronte di 14.546 tamponi effettuati. I morti sono 14.745 in totale con un aumento di 134, inferiore a quello di ieri (+222). Continuano a calare i ricoveri non in terapia intensiva (5848, -231), stazionari quelli in terapia intensiva.

È quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione Lombardia durante il consueto aggiornamento via Facebook sulla situazione coronavirus. Le persone ospedalizzate sono 5.848, -231 rispetto a ieri (-122 il giorno prima). I pazienti in terapia intensiva sono 480, stabili rispetto a ieri (-29 il giorno prima). Il numero di vittime è salito a 14.745, in aumento di 134 (+222 il giorno prima). I tamponi effettuati sono 455.294, 15.488 più di ieri.

«Sono dati positivi, ieri sono stati fatti 15.488 tamponi, la situazione sta migliorando»: così l'assessore agli Enti locali, montagna e piccoli comuni Massimo Sertori ha commentato i 689 nuovi positivi registrati oggi, che fanno salire il totale a 80.089.



Nella provincia di Milano i casi positivi 20.893, 182 più di ieri (+243 il giorno prima). Non si arresta la crescita dei contagi da coronavirus in provincia di Milano, così come nell'area di Brescia mentre prova a rallentare nel resto della Lombardia secondo gli ultimi dati diffusi da Regione. In particolare in provincia di Milano il numero dei casi tocca i 20.893 (+182), a Milano città sono 8.766 (+86), mentre in provincia di Brescia sono pari a 13.391 (+124). Rialzi a due cifre per le altre province lombarde. In dettaglio: Bergamo 11.622 (+35), Como 3.440 (+39), Cremona 6.178 (+27), Lecco 2.419 (+38), Lodi 3.204 (+49), Monza e Brianza 4.974 (+81), Mantova 3.221 (+4), Pavia 4.652 (+31), Sondrio 1.266 (+36), Varese 3.073 (+24) «ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 31 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi» e in corso di verifica 1.756.

