Lombardia in zona rossa, Fontana: «Il governo ci lascia così fino al 3 dicembre»

La Lombardia rischia di rimanere in zona rossa almeno fino al 3 dicembre. «Nonostante la mia opposizione, il governo intende mantenere in vigore fino al 3 dicembre le attuali misure restrittive e, quindi, lasciare la Lombardia in zona rossa». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, secondo cui «restare in zona rossa significa non fotografare la realtà dei fatti e non considerare i grandi sacrifici dei lombardi».

«Nel Dpcm - commenta Fontana - sono presenti automatismi secondo i quali la Lombardia è da due settimane pienamente nei parametri previsti per il passaggio in zona arancione. Ho fatto presente al Governo che, così come si applicano automatismi in senso negativo, gli stessi devono essere attuati quando la situazione migliora». «Continuerò a farmi portavoce verso l'Esecutivo, anche a nome dei sindaci che hanno espresso il medesimo parere, affinché la Lombardia, come previsto dagli indicatori, entri in zona arancione prima possibile», ha concluso.

