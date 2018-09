Loredana, uccisa dall'ex fidanzato 19enne della figlia: «Non sopportava di essere stato lasciato»

Secondo quanto ricostruito dalla polizia il ragazzo, «innamorato di una delle due figlie della vittima, si sarebbe presentato a casa della stessa perché non sopportava di essere stato rifiutato dalla ragazza e, dopo un confronto con la madre della giovane, l'ha accoltellata varie volte ferendola mortalmente»

è stato rintracciato dopo la mezzanotte sugli scogli lungo la costa ad. I poliziotti del Commissariato dilo hanno intercettato grazie ai contatti telefonici con il cognato a Trapani, in particolare dei messaggi su Whatsapp. Dopo il fermo il giovane è stato interrogato per tutta la notte alla presenza del suo legale.è stata accoltellata a morte davanti alla porta della sua casa nel pieno centro di. È stata lei ad aprire la porta al suo assassino, che le ha inflitto diverse coltellate al collo. Subito sono scattati i soccorsi, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, l'omicidio è avvenuto intorno alle 7.30 del mattino, quando la donna ha aperto la porta della sua casa in via Savonarola ed è stata accoltellata più volte. Il marito era già uscito di casa per andare a lavoro. Era in casa la figlia diciottenne, in stato di choc dopo aver dato l'allarme.