Perde il controllo della sua Vespa: Lorenzo muore a 21 anni

Il terribile schianto in Vespa e la lotta disperata per la vita. Lorenzo Bonacini è morto, a soli 21 anni, dopo un incidente in sella alla sua Vespa. All'alba di giovedì era stato trovato in fin di vita sulla curva del Vò di Desenzano.

Lorenzo è morto poche ore più tardi, dopo essere stato ricoverato in gravissime condizioni al Civile di Brescia. La notizia ha lasciato sotto choc la cittadina gardesana. Lorenzo Bonacini, infatti, era molto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati