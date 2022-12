Pordenone, travolto da una 500 mentre era in bici: Lorenzo D'Alonzo muore a 28 anni

È morto nella notte presso l'ospedale di Pordenone Lorenzo D'Alonzo, il ragazzo di 28 anni che nella tarda serata di ieri era stato investito da una Fiat500 nella città friulana. Il quadro clinico era apparso immediatamente grave, dopo che il giovane era stato sbalzato per molti metri in seguito all'impatto con la vettura, condotta da un uomo di 35 anni, del posto, risultato negativo all'alcoltest. L'autista si era fermato subito per prestare soccorso al 28enne. La vittima era residente in Abruzzo e si trovava in Friuli per lavoro.

Lorenzo era stato trasportato in codice rosso presso l'Ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, dopo l'impatto fatale avvenuto in viale Grigoletti. Il giovane, abruzzese di Atessa in provincia di Chieti, lavorava come operatore socio sanitario nel reparto di Chirurgia proprio all'ospedale di Pordenone.

