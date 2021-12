Lorenzo Damiano, il leader No vax prende il Covid e si pente: «Basta talk show, i vaccini salvano la vita»

«A volte bisogna passare per una porta stretta per capire le cose così come sono». Usa questa immagine Lorenzo Damiano, 56 anni, già Pescatore di Pace, leader del movimento “Norimberga 2” con cui a ottobre ha corso come candidato sindaco a Conegliano. Attivista convinto contro la “dittatura sanitaria”, il Green pass, sostenitore delle cure domiciliari, piuttosto che delle vaccinazioni, si è trovato ad affrontare in prima persona il Covid e,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati