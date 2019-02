Loris, Veronica e le accuse a quattro tunisini: «Gli sputarono e gli dissero: italiano di m...»

Mercoledì 27 Febbraio 2019, 20:26 - Ultimo aggiornamento: 27-02-2019 21:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuova rivelazione nella storia di, il bimbo ucciso nel novembre 2014 nel ragusano, omicidio per cui la mammasta scontando in carcere una condanna a 30 anni in appello. Durante la trasmissione Segreti e Delitti, condotta da Gianluigi Nuzzi e Cesara Buonamici, è andata in onda una conversazione tra Veronica e il marito,Nella conversazione, che risale a prima che la donna fosse arrestata con l’accusa di omicidio, Veronica raccontava al marito che pochi giorni prima della sua scomparsa quattro giovani l’avevano insultata. «Una settimana fa, quando ho portato Loris a taekwondo, sono passati quattro ragazzi, uno più piccolo e gli altri più grandi, e hanno iniziato a insultarmi», dice la donna.«Io ho abbassato il finestrino perché Loris era sceso dalla macchina, gli hanno detto ‘sei uno sporco italiano, tunisino di m…’ e gli hanno sputato». «Ma erano tunisini?» chiede il marito. «Erano tunisini», conferma lei. «Io gli ho detto ‘cosa dobbiamo fare? Disgraziati’, e loro sono scappati via».