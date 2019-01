Lotta alle frodi fiscali ai danni dell’Ue, Italia leader tra gli Stati membri

Martedì 8 Gennaio 2019, 19:54

Continua la lotta della Commissione europea alle frodi a suo danno e l’attività di prevenzione dei fenomeni illeciti attraverso un’attenta pianificazione delle attività di controllo. Negli ultimi anni l’Italia, attraverso i delegati del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell’Ue, è stata molto apprezzata dall’Ufficio europeo lotta antifrode, confermandosi il Paese che ha maggiormente ed efficacemente perseguito i fenomeni di frode ai danni del budget europeo. Tali successi dimostrano quanto si tutelino gli interessi finanziari dell’Unione tanto da rappresentare la migliore “best pratice” per tutti gli altri Paesi.L’Italia, inoltre, è stata la prima a rilevare a livello europeo l’elemento di criticità nel settore dei fondi strutturali derivante dalla mancanza di strumenti di “mutua assistenza amministrativa” tra gli Stati membri. In questo contesto si innestano le attività del progetto “No Fraud”, realizzato in tre diversi incontri (Milano, Belgrado, Tbilisi), tra maggio e ottobre 2018, con Autorità di Gestione, Autorità di Audit e Autorità Anti-frode. Scopo primario del progetto è stato il faccia a faccia tra relatori e soggetti partecipanti, per discutere in maniera approfondita delle modalità che riguardano i finanziamenti europei nei Balcani (IPA) così come nei vicini paesi dell’Est europeo (ENI), al fine di dare loro maggiori informazioni per la migliore gestione dei fondi assegnati evitando casi di frodi/irregolarità. Il progetto è stato finanziato dall’Ufficio europeo lotta antifrode, mentre l’Associazione Ises ha agito da coordinatore del progetto.La collaborazione tra ISES e la Segreteria tecnica del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea ha avuto inizio nel 2012 e trova con questo progetto la sua più naturale continuazione. A livello nazionale, come risulta dall’ultima Relazione del Comitato, i risultati ottenuti sono stati la diminuzione dei livelli di irregolarità / frode, nonché la chiusura dei più risalenti casi ancora aperti. Infatti, l’efficace azione di coordinamento, in accordo con la Commissione Ue, ha consentito all’Italia la chiusura di 240 dossier, evitando che la Commissione addebitasse al Paese una somma pari ad oltre 60 milioni di euro. Dopo l’attività svolta nell’ultimo anno, il Comitato perseguirà importanti obiettivi futuri in sede europea e nazionale: l’obiettivo, nel primo caso, è il deciso rafforzamento dell’azione preventiva e di contrasto anche nei casi di “frode transnazionale”, aggredibili solo attraverso un più stretto ed effettivo coordinamento e scambio dei dati tra i competenti Uffici antifrode degli Stati membri, con l’imprescindibile coordinamento, nei casi più complessi, dell’Ufficio europeo lotta antifrode. Continuerà, invece, sul piano nazionale l’attività portata avanti negli ultimi anni, di lotta e formazione oltre che di continua comunicazione con gli organi europei. Per analizzare al meglio i risultati antifone degli ultimi anni, la Commissione ha elaborato un nuovo indice denominato Fraud detection rate (Fdr), quale rapporto percentuale tra il numero delle irregolarità / frodi scoperte ed il totale dei pagamenti effettuati dal singolo Stato membro.Secondo una interessante analisi condotta nel campo delle frodi, sospette od accertate, a danno dei fondi Ue, sviluppata per singola nazione, in Italia, nello scorso anno, le frodi hanno inciso per una percentuale del 3.34% sul totale delle irregolarità segnalate (1.169). Un dato, quest’ultimo, inferiore alla media europea che si attesta all’8,94%. Il fondo più interessato dalle comunicazioni antifrode riguarda il Fesr, con il 93% circa del totale. Nel nostro Paese la “Politica Agricola Comune” rimane, così come nel 2016, il settore dove si evidenzia la maggior criticità per “numero di irregolarità”, con un dato pari al 46%, comunque in decremento rispetto al 70% dello scorso anno secondo i dati dell’ultima relazione annuale. A livello di “impatto finanziario”, l’incidenza predominante (quasi il 60%) si registra, invece, nel settore della “Politica di Coesione e Pesca”.A livello nazionale, nell’anno 2017 sono state trasmesse all’Ufficio europeo 558 segnalazioni di irregolarità / frode e l’importo coinvolto nei casi di irregolarità ammonta complessivamente a 86,8 milioni di euro. Le iniziative promosse dal Comitato per favorire con maggiore efficacia la fase di prevenzione dei fenomeni di frode e irregolarità hanno prodotto un decremento del cosiddetto tasso d’errore nell’uso di risorse dei Fondi strutturali che conferma una tendenza registrata già negli anni precedenti. Nell’ultimo anno, la diminuzione degli importi relativi ai casi di irregolarità / frode è scesa del 16%, equivalente a 18 milioni di euro rispetto alla precedente annualità. In termini assoluti, sulle 558 segnalazioni giunte al Comitato nel corso dell’ultima annualità, 305 sono arrivate dalla Regione Calabria, 33 dalla Sicilia, 30 dalla Toscana, 26 dalla Puglia e 20 dall’Abruzzo. Seguono il Piemonte con 19 segnalazioni, il Lazio con 12 e la Campania con 10. Trascurabili i dati delle altre regioni, tutte sotto quota 10.