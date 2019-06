Consip, Lotti parla in udienza preliminare: «Ignoravo l'indagine non ne parlai con Marroni»

Lunedì 24 Giugno 2019, 14:22 - Ultimo aggiornamento: 24-06-2019 14:26

«Escludo categoricamente» di aver parlato dell' inchiesta con l'allora amministratore delegato di Consip , «nel nostro incontro del 3 agosto 2016», anche perché «non potevo riferire aciò che non sapevo». Lo ha detto Luca Lotti , ascoltato dal gup di Roma Clementina Forleo, nel corso dell'udienza preliminare. Nella scorsa udienza, il 28 maggio, Luca Lotti aveva chiesto di poter rilasciare dichiarazioni spontanee e di essere interrogato. Nel dicembre 2018, la procura ha chiesto il rinvio a giudizio dell'ex ministro per il reato di favoreggiamento (in favore di Marroni) e l'archiviazione per il reato di rivelazione di segreti d'ufficio.