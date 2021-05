Luana, lo sfogo della mamma: «Già una volta il macchinario le aveva tirato la maglietta. Poi quel giorno il collega non l'ha più sentita». In un'intervista al quotidiano la Repubblica, Emma - la mamma della 22enne pistoiese morta in un infortunio sul lavoro in un'azienda tessile di Montemurlo in provincia di Prato - ha raccontato del figlioletto di Luana di appena cinque anni e mezzo e di quel maledetto incidente.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati