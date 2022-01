Senigallia, choc in tribunale: Luca Bolletta morto a 31 anni, era uno stimato avvocato

Avvocati in lutto per la prematura scomparsa di Luca Bolletta. Aveva 31 anni. Il giovane legale lavorava presso lo studio Conti e Liso di via Arsilli in centro storico a Senigallia. Aveva iniziato la pratica lì e aveva deciso di rimanere anche una volta diventato avvocato.

Aveva coronato il sogno tre anni fa poi nella primavera del 2020 è arrivata la diagnosi di una grave malattia contro cui ha lottato con forza e dignità ma che, purtroppo, ha avuto il sopravvento.