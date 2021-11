Rovigo, dolori all'addome e immediato ricovero: Luca muore nel giro di due settimane

Doppio lutto a Costa di Rovigo: in poche ore si sono spenti Luca Milan e Simone Zamignan, entrambi stroncati da un male incurabile; il primo, in pochissimo tempo, il secondo dopo aver lottato a lungo contro il male.

Luca Milan aveva compiuto 55 anni il 19 ottobre. «Dagli anni Ottanta condivideva con me e tantissimi suoi amici, la passione per la musica funky e afro - ricorda l’amico Sandro Bombonato - Era noto con gli appellativi di Roccia, Manlio e Rose. Il suo animo gentile e buono, era ben voluto da tutti. A quanto racconta Il Gazzettino, Luca aveva accusato dolori all'addome ed era stato ricoverato in ospedale, dove purtoppo il male lo ha strappato alla vita in pochissimo tempo.