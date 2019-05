Luca Parmitano torna in orbita: «Uniamo l'Umanità per combattere il vero nemico: il riscaldamento globale»

ento di voler sottolineare che il vero nemico dell'umanità è il climate change, i cambiamenti climatici di cui sono responsabili proprio gli uomini. La cosa che più spaventa sono i fenomeni climatici che si stanno abbattendo sulla Terra in maniera sempre più violenta con conseguenze terribili - dice ancora AstroLuca, sposato, due figlie, tenente colonnello dell'Aeronautica Militare Italiana - Dalla Iss nel 2013 durante la mia missione Volare, ho documentato eventi climatici pensando fossero delle eccezioni, non è stato così. Purtroppo i miei colleghi astronauti in questi anni hanno documentato fenomeni ancora più drammatici».

"Si sentono, non solo in Europa, sempre più pesanti venti di divisioni, di distinzioni, di spinte centrifughe e allora voglio lanciare una duplice sfida: a voi del mondo dell'informazione perché raccontiate che c'è un'Europa che insieme sostiene un progetto di portare l'uomo nello spazio. Insieme perché solo così è possibile continuare queste esplorazioni che rispettano l'innata sete di "nuovo" dell'uomo e che intanto migliorano la nostra vita di tutti i giorni. La corsa allo spazio porta ispirazione e progresso con costi assai inferioriori a quello che viene investito (dai 10 ai 20 euro l'anno per ogni europeo, ndr) e cancellando i progetti spaziali in Italia e in Europa non ricaveremmo nemmeno i soldi per quello che si spende per la carta igienica nelle scuole o per costruire un'autostrada". E l'altra sfida?"Ma se proprio serve un nemico comune per unire le forze di tutti gli uomini, non solo in Europa, perché purtroppo si sente dire che senza un avversario non emerge la volontà di allearsi, ve lo indico: volete un nemico? Non cercatelo in altri esseri umani, ma nei cambiamenti climatici: sono questi i veri nemici dei quali avere paura. Noi astronauti dallo spazio vediamo davvero cambiare il nostro pianeta orbita dopo orbita ed è questo che ci spaventa. Ho visto alluvioni e cicloni e come si incrementano. Sono un padre, ho due figlie e credo nel futuro: dobbiamo unirci per combattere questo nemico globale.