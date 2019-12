Luca Sacchi, Anastasia ricorre al Riesame: anche altri indagati pronti a rivolgersi al tribunale

I difensori degli indagati nella vicenda di Luca Sacchi presenteranno istanza tribunale del Riesame. I legali di Valerio Del Grosso, autore materiale dello sparo, così come la difesa di Giovanni Princi, amico di Sacchi e finito in carcere con l'accusa di aver tentato di acquistare droga, depositeranno a breve il provvedimento per chiedere l'attenuazione della misure cautelare.

Stessa scelta di chi difende Anastasia, la fidanzata di Luca a cui è stata applicato l'obbligo di firma. Non escludono il ricorso al tribunale di della Libertà anche difensori di Marcello De Propris, in carcere per concorso in omicidio. La prossima settimana, nell'ambito della attività istruttoria, si procederà con una seria di esami tecnici irripetibili. In particolare tra lunedì e martedì si analizzeranno i telefoni cellulari sequestrati ad Anastasia e Princi. Si tratta in totale di 4 smartphone. Sempre la settimana prossima verifiche sullo zainetto che aveva con se Anastasia, la sua auto, il portafogli.

Ultimo aggiornamento: 15:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA