Sacchi, fiaccolata a Roma: «Ciao Luca». Il papà: spero che Anastasia vada in galera

«Ciao Luca», un grande striscione in memoria del giovane personale trainer ucciso con un colpo di pistola il 23 ottobre scorso. All'ingresso del parco della Caffarella, in via Macedonia, è stata organizzata una fiaccolata per ricordare il ragazzo. Ci sono parenti, amici e vicini di casa, alcuni indossano la maglietta con la scritta. Il papà Alfonso: «Abbiamo voluto mantenere viva la memoria di Luca, un ragazzo splendido che non meritava una simile fine. Vogliamo che sia ricordato per quello che era, un giovane meraviglioso». La mamma di Luca: «Spero che anche Anastasia vada in galera. Lei e Princi mi hanno portato via Luca».

