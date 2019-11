Luca Sacchi, i funerali Diretta. Anastasia non c'è. Amici sfilano con le moto. Il parroco: «La sua morte ha fatto morire anche noi»

Luca Sacchi, i funerali si stanno svolgendo in questi minuti a Roma. È gremita la chiesa del Santissimo nome in Maria all'Appio dove si stano celebrando i funerali di Luca Sacchi, il giovane ucciso da un colpo di pistola durante una compravendita di droga a Roma. All'arrivo del feretro qualcuno ha pianto e altri si sono abbracciati. Tante le corone di fiori di amici, parenti e semplici cittadini. Alla cerimonia, tuttavia, non partecipa Anastasia, la fidanzata del giovane ucciso. Anastasia, che era con lui quando è stato ferito e che era in ospedale quando i medici hanno comunicato alla famiglia che era morto, oggi al funerale ha preferito non venire. Nessuno l'ha vista, qualcuno storce il naso sentendola nominare da quanti la cercavano tra la folla e un conoscente ha sussurrato: «Forse non tutti avrebbero gradito la sua presenza».

Ci sono i parenti, gli amici motociclisti, i ragazzi della palestra e tanta gente comune nella chiesa del Santissimi Nome della Vergine Maria dove a minuti inizierà il funerale di Luca Sacchi, il giovane freddato davanti a un pub nel quartiere Appio nella notte fra il 23 ed il 24 ottobre. A scortare il feretro di Luca all'interno della chiesa il padre accompagnato dai parenti più stretti.

Feretro che al suo arrivo era circondato da diversi mazzi di rose bianche. Poco prima della funzione, all'esterno della chiesa, il ricordo degli amici con cui Luca condivideva la passione della moto. Amici che per l'occasione hanno sfilato a «tutto gas» facendo rombare i motori in tutto il quartiere.







Il sacerdote:

«Non ci sono parole per colmare il vuoto di una persona cara che ci lascia soprattutto per i genitori. Solo il silenzio». Lo ha detto il sacerdote durante i funerali di

. «La morte di

ci ha colpito, in un certo senso ci ha fatto morire - ha sottolineato - Nel mondo in cui viviamo a volte ci sentiamo scoraggiati. Facciamo che la morte di

sia per tutti noi motivo di vita».

Il cugino di Luca: «Ora tanta rabbia, tragedie sempre a persone buone». «Non avrei mai pensato di doverti salutare così, come si può realizzare ciò che è successo?». A parlare, dal pulpito della chiesa santissimo nome di Maria, dove si stanno celebrando i funerali di Luca Sacchi, è il cugino Roberto. «Ora c'è solo tanta rabbia - dice - non è possibile e non è giusto quanto capitato in questo mondo allo sbando, ma le tragedie toccano sempre alle persone buone e Luca era uno di queste. Un ragazzo d'oro che tutti genitori avrebbero voluto come figlio. Sempre col sorriso, pronto alla battuta». «Spero sempre non sia vero e se è vero che il destino è scritto, questo è troppo. Mi consolo pensando che il paradiso avesse bisogno di persone come te o che forse questo mondo è troppo stretto per te. Gli angeli, vedendoti arrivare, avranno gridato che è finita la pace, mi piace immaginarti con nonno che ti protegge. A noi resta il compito più difficile, andare avanti ricordandoti e trasmettendo i tuoi insegnamenti. Da cugino maggiore ti chiedo di proteggere tuo papà, tua mamma e tuo fratello, noi faremo lo stesso». «Voglio salutarti citando una frase dal Signore degli anelli: 'È finita? No, il viaggio non finisce qui. La morte è solo un'altra via. Dovremo prenderla tutti. La grande cortina di pioggia di questo mondo si apre e tutto si trasforma in vetro argentato. E poi lo vedi. Bianche sponde e, al di là di queste, un verde paesaggio sotto una lesta aurora'. Voglio immaginarti sotto la lesta aurora, sulla tua moto. Sarai sempre il nostro orgoglio», conclude.



La famiglia aveva chiesto la massima riservatezza. «La famiglia Sacchi, tramite i propri difensori, appresa la divulgazione della notizia relativa ai funerali del figlio, chiede di poter vivere con la massima riservatezza il giorno dell'addio a Luca, nel rispetto del proprio dolore e della sua giovane vita spezzata. Ringraziamo coloro che vorranno comprendere la nostra scelta». Lo rendono noto i genitori di «La famiglia, tramite i propri difensori, appresa la divulgazione della notizia relativa ai funerali del figlio, chiede di poter vivere con la massima riservatezza il giorno dell'addio a, nel rispetto del proprio dolore e della sua giovane vita spezzata. Ringraziamo coloro che vorranno comprendere la nostra scelta». Lo rendono noto i genitori di

, il 24enne ucciso con un colpo di pistola alla testa nella notte tra il 23 e il 24 ottobre scorso davanti al pub John Cabot, tramite i loro legali Paolo Salice e Armida Decina.

