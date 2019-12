Luca Sacchi, Del Grosso al gip: «Non volevo uccidere, era la prima volta con un'arma in mano»

«Non volevo uccidere nessuno, era la prima volta che prendevo una arma in mano». Lo ha detto Valerio Del Grosso, autore materiale dell'omicidio di Luca Sacchi, davanti al gip Roma in una dichiarazione spontanea. L'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere, nell'ambito del nuovo interrogatorio di garanzia, così come Paolo Pirino, anche lui arrestato nella prima tranche dell'indagine.

Sono iniziati nel pomeriggio nel carcere di Regina Coeli gli interrogatori di garanzia per Marcello De Propris e Giovanni Princi, arrestati il 29 novembre scorso nell'ambito dell'indagine sull'omicidio di Luca Sacchi. De Propris è accusato di concorso in omicidio per avere dato la pistola a Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, autori materiali dell'aggressione e dello sparo.

A Princi, pregiudicato e amico di infanzia di Sacchi, è contestato il tentativo di acquisto di un ingente quantitativo di droga. Stessa accusa mossa ad Anastasia, fidanzata di Luca, che verrà ascoltata domani da gip. Il giudice Costantino De Robbio ascolterà oggi anche Del Grosso e Pirino raggiunti venerdì scorso da una nuova ordinanza di custodia in carcere.

«Giovanni Princi è addolorato per la morte del suo amico Luca a cui era molto legato. Per lui è stata una vicenda dolorosissima». Lo afferma l'avvocato Massimo Pineschi, difensore del giovane arrestato nella seconda tranche di arresti sull'omicidio che oggi ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia così come l'altro arrestato Marcello De Propris accusato di concorso in omicidio. «So che anche i genitori di Princi sono sconvolti per quanto accaduto - aggiunge il penalista-. Il mio assistito è scosso, è alla sua prima esperienza detentiva, potete immaginare come sta. Valuteremo il ricorso al Riesame dopo avere letto tutti gli atti».

