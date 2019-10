Luca Sacchi, per la prima volta parla il papà: a breve conferenza stampa in diretta

Chi era Luca Sacchi? Qual era il suo rapporto con la fidanzata Anastasia, passata da innocente vittima a personaggio dai contorni incerti e forse, dicono alcuni, indifendibile? Mentre gli inquirenti continuano a sbrogliare la matassa di circostanze e coincidenze che circonda gli eventi della scorsa settimana, per la prima volta parla Alfonso Sacchi, papà del 24enne ucciso, sembra, in una rapina finita in tragedia in zona Caffarella. Si tiene oggi, alle 16.40, all'Appia Park Hotel di via Appia Nuova, non lontano dalle strade dell'omicidio della scorsa settimana, la prima conferenza stampa ufficiale della famiglia assieme ai due legali Paolo Salice e Armida Decina: sul sito de Il Messaggero sarà possibile seguirla in diretta.

«Ad oggi non è ancora stato dato il nulla osta per i funerali di Luca, ma abbiamo deciso di incontrare i giornalisti per correggere il tiro sulla dinamica della vicenda e chiarire alcuni aspetti raccontati in modo non corretto». Così all'Adnkronos l'avvocato Paolo Salice, legale della famiglia Sacchi, a margine della conferenza stampa indetta dai legali dei familiari della vittima.

Ultimo aggiornamento: 16:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA