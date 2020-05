Luca Zaia: «Banca del sangue dei pazienti guariti per le cure». In Veneto oggi 36 casi in più

Coronavirus, l'annuncio del governatore del Veneto Luca Zaia: «Creiamo la banca del sangue dei pazienti guariti per curare i malati». In Veneto via, dunque, alla banca del sangue dei pazienti guariti da Covid19, per raccogliere il plasma con gli anticorpi per curare i malati. Nel frattempo in Veneto oggi prosegue il rallentamento del contagio, con 36 casi registrati.

Veneto, prosegue il rallentamento del contagio: 36 casi in più. Prosegue il rallentamento dell'epidemia di coronavirus in Veneto, con 36 casi in più registrati stamani rispetto al pomeriggio di ieri, che portano il totale dei contagi a 18.479. Lo comunica la Regione. Sono 6.789 i casi attualmente positivi, con 10.122 negativizzati e 6.175 soggetti in isolamento domiciliare (dato di ieri sera). I decessi totali sono 1.568, quelli avvenuti in ospedale 1.223, 7 in più rispetto a ieri pomeriggio. I ricoverati in ospedale sono 902, 10 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 90, invariati. I negativizzati ancora in ospedale sono 385, i dimessi sono 2.782.



Salvini: «Zaia? Sono orgoglioso se uomini della Lega sono amati». «Io sono solo orgoglioso se uomini e donne della Lega sono amati e apprezzati in Italia e nel mondo, Zaia lo sento tutti i giorni, per me è motivo di orgoglio se a nome della Lega qualcuno è riconosciuto come un grande sindaco o governatore. Ora però i giochini di partito o tra partiti non mi appassionano, prima salviamo le vite e i posti di lavoro». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Italia 7 Gold, commentando le ipotesi di Luca Zaia, governatore leghista del Veneto, come possibile guida del paese dopo l'emergenza coronavirus, di cui ha parlato Roberto Maroni in un'intervista a La Repubblica.

