Prof aggredito in classe, il consiglio di classe: «Bocciamo i 5 bulli»

Cinque ragazzi bocciati, mentre un altro sospeso per 15 giorni. È questa la proposta del consiglio di classe dove si è verificato un atto di bullismo contro un professore all'istituto scolastico superiore «Francesco Carrara» a Lucca. L'episodio è stato ripreso con un telefonino e il video postato sui social network. Adesso alla proposta del consiglio di classe occorre la ratifica da parte del consiglio di istituto e che è in programma per domani. Sulla vicenda è intervenuto il preside Cesare Lazzari.

L'Istituto Francesco Carrara «non è rappresentabile attraverso qualche sciagurato che ha offeso l'impegno dei nostri studenti, dei docenti, delle famiglie e di tutti coloro che operano in una comunità scolastica conosciuta per la sua serietà ed oggi così infamata!» (segue) «Quanto avvenuto in quell'aula non rappresenta l'Istituto Francesco Carrara: non siamo così, siamo tutti offesi ed il rispetto per chi è più direttamente esposto non è una debolezza, ma la forza di una comunità scolastica e di una amministrazione che osserva, ascolta e valuta chi si mette fuori dalla convivenza civile», conclude il dirigente scolastico.

Venerdì 20 Aprile 2018, 21:34 - Ultimo aggiornamento: 20-04-2018 22:28

