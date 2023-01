Lucia Campoli, morta la giovane speaker radiofonica: stroncata da un malore improvviso

E' morta a causa di un malore la speaker radiofonica Lucia Campoli. Originaria di Veroli, in radio da quando era bambina, oltre a essere voce di Radio Cassino Stereo si era fatta apprezzare come presentatrice di "Gallinarock". E' stata portata in ospedale ma purtroppo non c'è stato nulla da fare, i medici dello "Spaziani" di Frosinone hanno solo potuto constatare il decesso.

«Il nostro Signore nel giardino del Paradiso mette solo i fiori più belli - scrive sui social Enzo Pagano, editore di Radio Cassinok Stereo - Devo pensare a questo perché la mia anima possa trovare un minimo di pace ora che Dio ha chiamato in cielo uno dei "fiori" più belli che abbia mai conosciuto».