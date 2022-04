Lucia Menghini, chi è la 31enne morta in Giordania. L'ultimo post prima dell'incidente: «Trova la tua libertà»

L'ultima foto è del 7 aprile, due giorni prima di morire. Lucia Menghini sorride in mezzo al deserto della Giordania, quel viaggio che aveva tanto desiderato e dove, invece, ha trovato la morte. Tirocinante anestesista di Foligno, era partita domenica scorsa con due amiche per respirare quella libertà di cui tanto parlava condividendo ricordi felici sui social. Dovevano tornare domani. C'è lei bellissima fasciata in un abito a lungo a piedi scalzi nel deserto del Wasi Rum: «Questo è il senso del deserto - scrive in un post su Facebook -che c'è abbastanza spazio e abbastanza tempo». Lei, però, di tempo, non ne ha avuto abbastanza: se ne è andata a 31 anni in un incidente stradale dalle dinamiche ancora poco chiare. Le due amiche che erano con lei, due colleghe di Perugia, sono ricoverate in terapia intensiva nell’ospedale di Amman.

APPROFONDIMENTI ITALIA Lucia Menghini morta in un incidente in Giordania ROMA Roma, auto fuori strada sulla Casilina: Alisia muore a 20 anni, gravi... L'INCIDENTE Leonardo Lamma morto in un incidente in corso Francia: i pm indagano... IL CASO Bucano pneumatici delle auto poi rubano borse e soldi: è...

Lucia Menghini, muore in un incidente in Giordania: il medico di Foligno era in vacanza con due amiche

L'amore per i viaggi

«Non saprai mai cos'è Petra, a meno che tu non ci venga di persona», è la didascalia della foto che la ritrae sorridente davanti alle rovine del famoso sito archeologico. E fa male leggere il commento di qualcuno che piange la sua morte: «Per te ora un tempo INFINITO! Troppo per noi». Lucia sognava quel viaggio da tempo: amava scoprire il mondo come si vede dalle tante foto pubblicate su Facebook: gite in montagna, viaggi in Slovenia e alle Canarie. «Il viaggio è la gioia di non avere più niente da perdere, ma tutto da scoprire, nessuna catena legata a nessuna abitudine, solo la libertà e la capacità di godere di ciò che si trasforma davanti ai propri occhi, giorno dopo giorno - scriveva nel 2021 - Quante finestre, quanti sguardi, quanta strada, quante vite si scoprono in un viaggio. Mi era mancato tantissimo viaggiare, ma ora sono tornata con un pezzetto di mondo in più dentro di me». Così Lucia aveva programmato l'ennesima avventura, stavolta in Giordania, quel paese dai mille colori che aveva deciso di atraversare a bordo di un fuoristrada con due giovani amiche come lei: «Trova la tua libertà», è il commento sotto una foto che la ritrae di spalle, di fronte a lei l'immensità del deserto. «Drogatevi di sorrisi e ubriacatevi di felicità!», è la frase di presentazione sul suo profilo Instagram. Perché Lucia era così: aveva gli occhi che sprizzavano felicità.

La messa in ricordo

Si era laureata all'università Cattolica del Sacro cuore a Roma e a novembre 2021 aveva pubblicato una foto in camice per annunciare a tutti di avercela fatta. «Hai fatto tanti sacrifici, te lo meriti», le scrivevano gli amici. Era un vulcano di ottimismo: «Metti addosso il sorriso più bello che hai e vai a vivere», era il suo motto. In attesa che la sama venga riportata in Italia stasera alle 21.00 la chiesa San Paolo a Foligno oragnizzerà una messa in suo ricordo: «Pregheremo il rosario per l'anima della nostra cara Lucia e per la consolazione di tutti i suoi cari. Tutta l'Unità Pastorale si stringe in un abbraccio alla famiglia Menghini».