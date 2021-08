Lucifero, domani picco di caldo. Poi cambia tutto, ecco cosa accadrà

Lucifero batte (forse) l'ultimo colpo di agosto con il picco del caldo atteso domani in tutta Italia, ma già da lunedì sarà in ritirata. Infatti all'inizio della prossima settimana temporali interesseranno il Nordest, la Lombardia orientale per poi scendere al centro e successivamente sulla fascia adriatica. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che domani, a parte alcuni temporali pomeridiani attesi sull'arco alpino, saranno il sole e il caldo africano i protagonisti della giornata. Il primo splenderà quasi indisturbato, il secondo raggiungerà picchi di 37øC sulle zone interne della Sardegna e fino a 34-36øC su Toscana, Lazio, Emilia Romagna, Marche, Veneto, Lombardia, Puglia e Basilicata.

Lucifero in ritirata

La presenza dell'anticiclone, avvertono i meteorologi, però avrà vita breve, infatti già da lunedì comincerà ad affluire gradualmente aria più fresca dai quadranti nordorientali che sarà responsabile della destabilizzazione della struttura anticiclonica. Temporali interesseranno a macchia di leopardo le regioni del Nordest (soprattutto l'Emilia Romagna e il Friuli Venezia Giulia) e la Lombardia orientale per poi scendere al Centro raggiungendo Marche e Umbria.

Aria più fresca

Nei giorni successivi l'aria più fresca provocherà un deciso calo termico su gran parte delle regioni mentre i temporali scenderanno lungo tutta la fascia adriatica. Queste in dettaglio le previsioni: Sabato 21. Al nord: sole e caldo. Al centro: ampio soleggiamento. Al sud: cielo poco nuvoloso. Domenica 22. Al nord: temporali pomeridiani sulle Alpi, sole e caldo altrove. Al centro: sole prevalente. Al sud: ampio soleggiamento. Lunedì 23. Al nord: temporali sulle Alpi del Triveneto, basso Veneto ed Emilia Romagna. Al centro: peggiora con temporali su Marche e Umbria. Al sud: soleggiato. Da martedì temporali sulle regioni adriatiche.