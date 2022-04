Ludovica Bargellini, chi è l'attrice morta nell'incidente sulla Colombo: aveva recitato nella serie "The Young Pope" di Sorrentino

Ludovica Bargellini, attrice di 35 anni è morta ieri notte in un incidente a Roma, all'incrocio tra via Colmbo e via di Grotta Perfetta. Al momento sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

Chi era Ludovica Bargellini

Originaria di Pistoia, la giovane attrice si era trasferita a Roma. Laureata in Costume al Centro sperimentale di cinematografia e attrice teatrale prsso il Tetro Azione, Ludovica Bargellini era un volto noto al grande pubblico e aveva lavorato con il regista Paolo Sorrentino nella serie televisiva per Sky Atlantic The Young pope oltre che per gli spot pubblicitari di Campari e Sky – Now Tv.

APPROFONDIMENTI BERGAMO Bergamo, maxi schianto tra un'auto e 3 moto: morta una coppia,... PALERMO Due pedoni investiti e uccisi nel giorno di Pasqua: automobilista... LA TRAGEDIA Schianto in moto contro il guardrail: morta Alexandra, aveva 25 anni

Presso il Teatro Azione a Roma, la giovane attrice aveva diretto alcuni workshop con Ivana Chubbuck, Michael Margotta, Doris Hicks. Oltre al teatro, Ludovica si è specializzata nella recitazione cinematografica alla scuola di recitazione «Jenny Tamburi» a Roma. Aveva recitato anche nei lungometraggi «Non c’è tempo per gli eroi» di Mugnaini, «Dylan Dog vittima degli eventi» di Claudio di Biagio e «Palato assoluto» di Francesco Falaschi.

Quando non era sul palco o davanti alla telecamera, Ludovica Bargellini si allenava nella palestra alla palestra Indomita Boxe di Roma, in via Merulana, come dimostrano le tante foto che la ritraggono in guantoni sul ring.