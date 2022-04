Ludovica, ragazza morta al luna park di Novara: 5 avvisi di garanzia, tra cui un minorenne

Proseguono le indagini sulla morte di Ludovica Visciglia, la ragazza di 15 anni deceduta il 12 marzo dopo essere stata sbalzata da una giostra al luna park di Galliate (Novara). Dopo una prima fase delle indagini da parte dei carabinieri, la Procura ha emesso 5 avvisi di garanzia per il sindaco di Galliate, Claudiano Di Caprio, il comandante della polizia locale, Angelo Falcone, il professionista che ha firmato l'autorizzazione per l'installazione della giostra, un Tagadà, il proprietario della stessa e il figlio minorenne, che sarebbe stato ai comandi.

APPROFONDIMENTI LA SCOPERTA Cadavere carbonizzato dentro un'auto in fiamme: mistero nel...

Leggi anche > Maria Elia morta a 17 anni per polmonite fulminante: dall'autopsia la verità sulle ultime ore



«Sono e resterò a lungo sconvolto per questa assurda tragedia e confido che la magistratura faccia al più presto luce sulle sue cause e che individui e conseguentemente sanzioni gli eventuali responsabili, chiunque essi siano», ha commentato il primo cittadino di Galliate. Per Di Caprio, l'avviso di garanzia un «atto che ritengo doveroso e dovuto da parte della Procura della Repubblica».

Stabilito, per martedì mattina, un accertamento tecnico irripetibile sulla giostra. Alla presenza dei periti di parte, saranno valutati il funzionamento al momento dell'incidente, l'effettivo ingombro, la ricostruzione della dinamica del sinistro con riferimento alla velocità e la distanza da eventuali ostacoli come ad esempio alcuni alberi presenti in piazza.