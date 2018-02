Gigino Wifi e il mistero dei numeri su Facebook: la scoperta di uno spettatore di "Chi l'ha Visto?"

LEGGI ANCHE ------> Il padre di Gigino Wifi a Chi l'ha Visto?: "Ho letto le carte, me lo hanno ammazzato"

Mercoledì 7 Febbraio 2018, 23:05 - Ultimo aggiornamento: 07-02-2018 23:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sequenza numerica chenoto a tutti comeha scritto su Facebook prima di scomparire nel nulla, ha suscitato la curiosità dei telespettatori diLo stesso ragazzo aveva scritto sul profilo social che i numeri erano carichi di significato. In tutti questi mesi (il ragazzo è lontano da casa da un anno) il pubblico del programma di Rai Tre ha provato a trovare una spiegazione.L'ultima in ordine di tempo sembra molto vicina alla realtà. La sequenza è la stessa del titolo di un brano musicale di un DJ" della durata di due minuti. L'album, tuttavia, è stato pubblicato mesi dopo la sua scomparsa. Intercettato da "Chi l'ha Visto?", il dj ha spiegato che quel titolo è frutto di una pura casualità, di numeri digitati sulla tastiera.L'artista ha deciso poi di rimuovere il brano per rispetto nei confronti del ragazzo e della sua famiglia.È trascorso un anno dalla scomparsa del 19enne di Meta di Sorrento. "Chi l'ha visto?" ha rivisto il padre, che ai microfoni di Rai Tre ha parlato di cattive frequentazioni e della paura che non ci sia più nulla da fare.