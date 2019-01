Luigi muore a 14 anni dopo un'influenza: compagni in lacrime sul banco di scuola vuoto

Il Gazzettino.

Venerdì 25 Gennaio 2019

Compagni e professori quasi non ci credono ancora. Luigi non c'è più. In classe è rimasto il suo banco vuoto. Luigi Martignago frequentava il primo anno al Centro di Formazione professionale di Fonte Alto. Aveva buoni voti in questo primo quadrimestre e nessuna insufficienza. «Era un ragazzo molto disponibile» ricorda una delle sue insegnanti Barbara Nussio, mentre i compagni di classe hanno preparato un cartellone lasciato prima sul suo banco e poi affisso a scuola per ricordarlo e ringraziarlo, come raccontaLuigi Martignago il 14enne di Musano di Trevignano (Treviso), morto per complicazioni cardiache causate dall'influenza, è stato ricordato ieri mattina con un minuto di silenzio in ogni classe: un segno di vicinanza, un abbraccio simbolico di tutta la scuola anche alla sua famiglia.Lacrime e commozione tra i compagni e i professori che fino a poco tempo fa lo ricordavano studioso e attento in classe e sempre pronto a scherzare con gli amici.