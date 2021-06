Treviso: forti dolori allo stomaco, poi la tragica scoperta: Luigi muore a 55 anni

La malattia incurabile ha vinto contro Luigi Novi, artigiano 55enne molto conosciuto a Motta di Livenza in Veneto. Il sorriso di papà Luigi si spegne dopo aver lottato contro un tumore incurabile. Lascia la moglie e una figlia di 22 anni.

Motta di Livenza in lutto per la scomparsa di Luigi Novi, artigiano di 55 anni molto conosciuto in paese. Lo scorso dicembre era stato ricoverato in ospedale per forti dolori allo stomaco. Drammatica la...

