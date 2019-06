Luigi Patronaggio, un proiettile inviato al procuratore di Agrigento: «Attento anche ai tuoi figli»

Milano e Roma, le città dell'odio: record di tweet al veleno contro migranti e donne​

Martedì 11 Giugno 2019, 09:55 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2019 12:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuove minacce a: il, già in passato vittima di intimidazioni, ha infatti ricevuto uncalibro 6,35 al suo interno.è il magistrato che coordina le inchieste sugli sbarchi a Lampedusa.Il proiettile è stato nascosto tra due bustine di zucchero, forse per riuscire a passare indenne dal metal detector. Nella lettera minacciano anche i suoi tre figli. "Questo è un avvertimento, la prossima volta, se continuerai a fare sbarcare gli immigrati, passiamo ai fatti. Contro di te e ai tuoi 3 figli" scrivono. Lo riporta l'AdnKronos La Procura di Caltanissetta ha aperto una inchiesta, mentre il Comitato per l'ordine e la sicurezza ha stabilito di rafforzare la scorta del magistrato. Ulteriori misure saranno implementate per adeguare, ancora meglio, questo meccanismo dopo questo nuovo vile atto intimidatorio", ha detto il prefetto. Già nei giorni scorsiaveva ricevuto due lettere di minacce.