LumiDolls, la casa delle bambole hot chiusa dai vigili: «Non è in regola». Ma come poteva esserlo?

Qualche giorno fa non si parlava di altro: LumiDolls, la prima casa d'appuntamenti con bambole in Italia, che la scorsa settimana aveva aperto alla periferia di Torino, in realtà non era a norma di legge. Perciò l'ufficio igiene dell'Asl insieme alla Polizia Municipale del capoluogo piemontese hanno effettuato un blitz: dai controlli è emerso come si tratti di un esercizio abusivo dell'attività di affittacamere. , la prima casa d'appuntamenti con bambole in Italia, che la scorsa settimana aveva aperto alla periferia di Torino, in realtà non era a norma di legge. Perciò l'ufficio igiene dell'Asl insieme alla Polizia Municipale del capoluogo piemontese hanno effettuato un blitz: dai controlli è emerso come si tratti di un esercizio abusivo

I titolari della casa di appuntamenti verranno dunque diffidati dal continuare: sono inoltre in corso i controlli del servizio di igiene per verificare se il sistema di pulizia delle bambole sia a norma o meno. Resta difficile capire come si possa mettere in regola una casa di appuntamenti, dato che la prostituzione in Italia è un reato (legge Merlin), ma non è facile nemmeno capire come si possa chiudere una casa di appuntamenti in cui non ci sono vere prostitute, ma soltanto bambole.

Mercoledì 12 Settembre 2018, 17:42 - Ultimo aggiornamento: 12-09-2018 19:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA