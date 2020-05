Lunedì 18 maggio, dai negozi alle seconde case: ecco cosa si potrà fare. Il vademecum

Cosa si potrà fare da lunedì 18 maggio? In fondo, è il giorno delle prime vere grandi riaperture. Dalle visite agli amici, agli spostamenti alle seconde case, dai centri commerciali alle spiagge, dalle distanze alle autocertificazioni, ecco un vademecum da tenere a mente per provare a tornare a una vita (quasi) normale. Il percorso è ancora lungo, la battaglia contro il Covid-19 prosegue. Nel frattempo, il governo ha dato il via libera a cittadini e lavoratori per rimettere insieme i cocci sparsi in questi due mesi abbondanti di lockdown da coronavirus.



L'emblema di questa fase - cavalcata da politica, categorie e media - rischia di essere la guerra del metro. Ormai tutti sappiamo che ovunque - anche nelle fabbriche - dobbiamo rispettare il metro di distanza fra le persone. L'Inail però trasferendo questa norma ai ristoranti ha parlato diper ogni cliente. È n metro per ogni lato, il che vuol dire che fra due tavoli occupati non ci possano essere che due metri di distanza. E' matematica. Ma questa prescrizione è giudicata inaccettabile da politici regionali e dai ristoratori. Il caos si aggrava se si pensa che i metri di distanza fra due poltrone di una barberia devono essere 2.

L'obiettivo è lasciare spazio a due operatori per tagliare i capelli ai clienti in sicurezza ma non tutti lo capiscono. Se poi si passa alle spiagge il caos è totale. Perché per l'Inail lo spazio fra gli ombrelloni deve essere di 5 metri ma per alcune Regioni di 4 e per altre di 3. E poi c'è il caso delle messe. Per le funzioni religiose il principio di precauzione ha spinto gli epidemiologi a prevedere una distanza ancora diversa per i fedeli: un metro e mezzo l'uno dall'altro. La logica è comprensibile perché, per quanto grandi e sanificate, le Chiese (come le Moschee e le Sinagoghe, il concetto è lo stesso: per ora resta chiusa la Grande moschea di Roma) sono luoghi chiusi e le persone stanno vicine per lungo tempo. Ma la valanga di regole diverse fra loro non aiuta né i cittadini né chi dovrà controllare. Peccato. Anche perché una regola gli italiani hanno già dimostrato di essersela data: tornare a vivere liberi e a divertirsi ma con buon senso, senza mettere in pericolo la sicurezza propria e della comunità.

Spostamenti

Gli spostamenti nella propria regione di residenza saranno finalmente liberi. L'autocertificazione sarà necessaria soltanto per muoversi fuori dai confini regionali purché vi siano comprovate ragioni di necessità (salute o lavoro). Non è ancora consentito, invece, far visita ai propri familiari - i cosiddetti ''congiunti'' - fuori dai confini regionali. Tutto dipenderà, come sempre, dall'andamento della curva epidemiologica.

Amici

Da lunedì si potranno rivedere anche gli amici. Nessuna limitazione specifica sul numero di persone che sarà possibile incontrare ma, chiaramente, resta inteso il senso civico dell'individuo e la responsabilit: in gioco c'è sempre la salute. L'unica certezza è il divieto di assembramento in strada e quello di grandi riunioni in casa.

Ristoranti e bar

Al ristorante la regola base è la distanza di due metri tra un tavolo e l’altro, mentre tra commensali