Lupo aggredisce un cane e la padrona in strada a Chieti: la donna cade e l'animale fugge via con la “preda” in bocca

Paura in Abruzzo. Un lupo ha aggredito un cane al guinzaglio e la sua padrona in pieno centro a Palombaro, in provincia di Chieti. La donna, Nadia Terenzi, 56 anni, era uscita a passeggio col suo cagnolino ma improvvisamente un lupo ha agguantato il cane. La donna ha provato a salvarlo ma il lupo è tornato alla carica, ha inseguito anche lei aggredendola e facendola cadere a terra e si è impossessato del cane fuggendo e tenendolo tra i denti. Lungo il percorso della fuga tra i vicini boschi macchie di sangue ovunque, non si esclude l'abbia divorato.

Sul posto, che fa parte del Parco nazionale della Maiella, è giunto per primo il vice sindaco Giuseppe Di Nardo che ha allerta i soccorsi.

Minuti dopo l'aggressione sul posto è arrivato anche la sindaca Consuelo Di Martino, che ha diramato alla popolazione l'allerta tramite social: «Si tratta di un comportamento piuttosto anomalo, pertanto, potrebbe trattarsi di un esemplare potenzialmente pericoloso. Raccomandiamo la massima cautela. Se qualcuno dovesse avvistarlo è pregato di contattarci». Al telefono il sindaco Di Martino aggiunge: «È stata un'esperienza bruttissima. Per il veterinario quello del lupo è stato un comportamento anomalo. Potrebbe essere stato allontanato dal branco. Anche una famiglia inglese ha riferito dell'attacco di un lupo al suo cane l'altro ieri. Potrebbe essere affamato e potenzialmente pericoloso; pertanto non lasciare cibo in strada. Abbiamo trovato anche secchi dei rifiuti distrutti».