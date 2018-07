Macerata, choc in ospedale: paziente di 30 anni stuprata da un infermiere

Una paziente di 30 anni ha denunciato di essere stata violentata da un infermiere in un reparto dell'ospedale di Macerata, dove era ricoverata. Sul caso indaga la Squadra Mobile, diretta da Maria Raffaella Abbate, che ha individuato rapidamente l'infermiere: un 40enne, che in un interrogatorio informale avrebbe negato ogni addebito, facendo capire che la giovane era consenziente.



La 30enne invece ha riferito di essere stata oggetto da subito delle avances dell'uomo, che una sera l'avrebbe convinta a seguirlo in una stanza inutilizzata del reparto, costringendola ad un rapporto sessuale. La donna, secondo quanto si è appreso, sarebbe stata poi sottoposta a visita medica specifica ed i sanitari avrebbero riscontrato evidenti tracce del trauma. La direzione ospedaliera ha immediatamente allertato la Squadra Mobile che è intervenuta sul luogo, attivando la procedura per i reati di genere. L'uomo dovrebbe essere interrogato nelle prossime ore dal magistrato, alla presenza del suo legale. Intanto la polizia interroga altri infermieri e pazienti.

Sabato 14 Luglio 2018, 16:04 - Ultimo aggiornamento: 14-07-2018 16:34

