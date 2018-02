Giovedì 22 Febbraio 2018, 19:13 - Ultimo aggiornamento: 22-02-2018 19:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Digos della Questura di Macerata ha individuato i responsabili di gravi minacce fatte nei giorni scorsi con telefonate anonime ad alcune strutture della provincia di Macerata che ospitano migranti: la Caritas e l'Hotel Recina di Villapotenza. Gli investigatori della Digos sono riusciti ad isolare nel giro di poche ore alcune utenze ritenute compatibili per orari e tempi di durata delle conversazioni con le telefonate minatorie. Successivamente l'autore delle minacce alla Caritas è stato individuato in Comune della provincia di Napoli. In collaborazione con i colleghi della Digos di Napoli, la sua abitazione è stata perquisita, ma non è stato rinvenuto materiale collegato ai reati per i quali si stava procedendo. Sono ancora in corso le attività investigative per la compiuta identificazione del responsabile delle minacce rivolte alla direzione dell'Hotel Recina.