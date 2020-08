Colpo in banca a Tolentino, ladri in fuga con un bottino da 60mila euro

Ultimo aggiornamento: 16:26

TOLENTINO - Colpo in banca questa notte pochi minuti dopo le 3 a Tolentino. Alcuni malviventi sono entrati presso la filiale didi Tolentino, in via Nazionale. Dopo aver forzato con un piede di porco la porta d'emergenza, i soggetti hanno prelevato l'intera cassaforte del Daily cash (quella ai piedi degli operatori), caricandola sul mezzo con cui erano giunti sul posto e facendo perdere le proprie tracce.Rilievi eseguiti da personale del Norm di Tolentino nonché dalle stazioni di Tolentino, Belforte e Penna San Giovanni. Bottino di circa 60mila euro.LEGGI ANCHE:LEGGI ANCHE: