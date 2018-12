Musulmano entra in chiesa invocando Allah durante la messa di Natale: paura nel Bresciano

Durante la messa di Mezzanotte a, paese di 1500 persone nel Bresciano, un uomo di origini marocchine visibilmente alterato é entrato in chiesa gridando il nome die pronunciando frasi in arabo. Il timore è che fosse armato perché teneva una mano nascosta dietro la schiena, ma non lo era.LEGGI ANCHEAlcuni ragazzi lo hanno spinto fuori anche con l'aiuto del sindaco che ha chiamato i carabinieri. Il tutto in un clima di paura. L'uomo, un 35enne già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato portato in caserma dai militari. Da sei mesi aveva lasciato Maclodio per andare a vivere a Travagliato da dove ieri sera si è mosso in bicicletta per raggiungere la chiesa del paese dove era in corso la messa di Natale.