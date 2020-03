Madonnina di Civitavecchia, scatta un'indagine dopo le rivelazioni a "Porta a porta"

C'è una nuova indagine sulla presunta lacrimazione della Madonnina di Pantano. L'inchiesta è stata aperta dalla Procura di Civitavecchia dopo le rivelazioni di Ivano Alfano, secondo il quale il sangue trovato sulla statuina sarebbe il suo. Alfano lo ha detto in un'intervista in esclusiva rilasciata alla trasmissione Porta a Porta su Raiuno, il 20 febbraio scorso. Dopo quell'intervista, l'uomo è stato convocato dal commissariato di polizia di viale della Vittoria ed è stato interrogato, a quanto pare su delega della stessa magistratura, che evidentemente vuol veder chiaro sulle rivelazioni. L'uomo, nell'interrogatorio svoltosi nei giorni scorsi, avrebbe confermato tutto quello che ha detto ai microfoni di Porta a Porta. Ha quindi raccontato di essersi ferito alla mano per aggiustare un filo della sua moto, di aver quindi accarezzato il volto della statuina e che dunque il sangue ritrovato sulle gote della Madonnina sarebbe il suo, tanto da essere pronto a sottoporsi alla prova del Dna per dimostrarlo. Alfano è stato intervistato dalla giornalista Vittoriana Abate, inviata della trasmissione di Vespa, che proprio sulla vicenda avrebbe fatto uscire un istant-book, firmato insieme alla vicedirettrice di Raiuno con delega all'intrattenimento, Maria Teresa Fiore, il giorno successivo alla trasmissione. Subito dopo quell'intervista, la famiglia Gregori, proprietaria della statuina, ha annunciato che avrebbe querelato Alfano e la sua compagna Leandra, che il giorno in cui il suo allora fidanzato avrebbe sporcato la Madonnina col suo sangue, era con lui. Ad oggi però quella denuncia non è ancora stata presentata. Dunque l'indagine avviata dalla Procura e che ha già portato all'interrogatorio di Alfano, in qualità di persona informata sui fatti (non sembra infatti che l'uomo sia stato iscritto sul registro degli indagati) è stata decisa di iniziativa autonoma della magistratura. Massimo riserbo, non è dato sapere se verranno ascoltate anche altre persone, tra cui la compagna di Alfano e le giornaliste che hanno realizzato l'intervista. Ultimo aggiornamento: 12:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA