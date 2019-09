Milano, madre e figlia giù da ottavo piano: donna morta sul colpo, gravissima la bimba

Lunedì 23 Settembre 2019, 17:38 - Ultimo aggiornamento: 23-09-2019 18:22

Tragedia a Milano . Poco prima delle 15 una madre è precipitata insieme alla figlia di due anni dall'ottavo piano di un palazzo in pieno centro, in viale Regina Margherita. I corpi sono stati trovati in fondo alla tromba delle scale. Per la donna, 43 anni, all'arrivo dei soccorsi, non c'era già più nulla da fare: sarebbe morta sul colpo. La figlia è stata soccorsa ancora viva ma le sue condizioni sono disperate: ora si trova all' ospedale Niguarda dove è in cura per una frattura al bacino e lesioni a milza e polmoni. Sulla vicenda sta indagando la Questura.